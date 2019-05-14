Робин flusha Ронквест отказался переходить в FaZe Clan

FaZe Clan хотела взять в состав по CS:GO Робина flusha Ронквеста, который сейчас находится в инактиве.

Об этом сообщил инсайдер Ярек DeKay Льюис. По его информации, швед отказал коллективу, по какой причине — неизвестно. FaZe Clan обратилась к flusha перед Intel Extreme Masters Season XIV — Sydney. На турнире у команды возникли проблемы с визами, из-за чего Даурен AdreN Кыстаубаев пропустил первый игровой день, а Никола NiKo Ковач — весь турнир.

13 мая FaZe Clan объявила, что новым временным игроком команды стал Филип NEO Кубски. Он заменил Даурена AdreN Кыстаубаева, а также перенял обязанности игрового координатора у NiKo. Филип NEO Кубски