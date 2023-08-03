Roblox активно улучшает контент для шлемов виртуальной реальности

На прошлой неделе компания Roblox официально заявила, что их виртуальный проект был запущен в рамках открытого бета-тестирования на VR-гарнитуре Quest. По словам разработчиков проекта, с того момента проект уже был загружен более чем 1 миллион раз и, по словам генерального директора Roblox, геймеры продолжают усиленно загружать платформу, чтобы получать удовольствие от виртуального мира в своих шлемах виртуальной реальности. Это число указывает на то, что приложение может стать очень популярным для устройств виртуальной реальности, потому что другие виртуальные вселенные-песочницы ранее не привлекали к себе столько внимания. Кроме того, представители компании Roblox позиционируют эту открытую бету платформы как возможность для разработчиков протестировать и оптимизировать свои приложения для гарнитур Quest.

Это вполне понятное желание, потому что на текущий момент на рынке не так много качественного контента для шлема виртуальной реальности — чаще всего разработчики делают упор на мобильную платформу и пока что не настолько готовы к работе с устройством нового формата. Но в будущем, когда контент будет оптимизирован и можно будет работать с полным комфортом, такого рода шлемы дополненной реальности и контент из вселенных Roblox явно будут пользоваться спросом — это возможность совершенно спокойно узнавать новое и общаться с людьми со всего мира. Будем следить за новостями из данной области — VR-контент должен пользоваться спросом.
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