Roblox хочет отсудить у геймера 1,65 миллиона долларов за терроризм

Roblox подает в суд на человека, которого компания забанила много лет назад за якобы терроризирование игровой платформы и ее сообщества разработчиков. Корпорация Roblox требует, чтобы Бенджамин Роберт Саймон прекратил предполагаемое преследование сотрудников и пользователей на просторах Roblox и в других местах и ​​выплатил 1,65 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб. В документации, о которой впервые сообщило издание Polygon, компания утверждает, что Саймон, предполагаемый лидер «кибермоба» (организация, которая занимается буллингом в сети), совершает и поощряет незаконные действия, направленные на нанесение вреда Roblox и его пользователям. Roblox, по официальным данным, забанил пользователя много лет назад якобы за использование гомофобных и расистских оскорблений, домогательства к другим и сексуальные домогательства.

В иске содержится несколько примеров предполагаемых проступков со стороны Саймона. Среди них — утверждение о том, что в прошлом месяце он опубликовал «ложные и вводящие в заблуждение террористические угрозы», что привело к временному закрытию конференции разработчиков Roblox в Сан-Франциско. Roblox утверждает, что расследование угрозы и обеспечение безопасности объекта обошлись в 50 000 долларов. Корпорация Roblox подает на него в суд, среди прочего, за нарушение контракта, мошенничество и якобы нарушение Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, а также Закона Калифорнии о всеобъемлющем доступе к компьютерным данным и мошенничестве.
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