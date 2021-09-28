Roblox оштрафовали на 200 миллионов долларов за музыку

Еще в июне Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA) обратилась к разработчикам невероятно популярной мобильной игры Roblox с иском на 200 миллионов долларов за разрешение игрокам незаконно использовать музыку в потоковом режиме. Теперь, примерно три месяца спустя, представители компании заявили, что они уже уладили свои разногласия с государственным регулятором. В понедельник Roblox и NMPA объявили о мировом соглашении, которое включает в себя возможность участия членов NMPA в переговорах о своих собственных лицензионных сделках с игровой платформой. Правда, стоит отметить одну достаточно важную деталь — финансовые условия урегулирования мирного договора не разглашаются. Но можно предположить, что конечная сумма оказалась заметно ниже того, что изначально хотел государственный регулятор.

Сделка последовала за аналогичной сделкой, о которой NMPA объявила с платформой Twitch на прошлой неделе. Фактически, подписав данный договор, Twitch упростила процесс наказания пользователей, которые запустили трек на своей трансляции. Теперь если стример нечаянно запустил какую-то музыку, то он просто получит уведомление на почту о нарушении, но не будет заблокирован, как это было ранее. Аналогичный механизм, вероятно, будет разработан и для мобильного приложения Roblox, только там контролировать пользователей будет достаточно проблематично. Посмотрим, насколько изменится формат работы софта после данного судебного инцидента.