Roblox позволит зарабатывать создателям контента

Представители проекта Roblox сообщили отличную новость — платформа позволит пользователям продавать аватары и их цифровые «головы», которые были созданы пользователями самостоятельно, начиная с четверга. Новая линейка виртуальных товаров, созданных пользователями может помочь большему числу людей создать свой бизнес на платформе Roblox. И, вероятно, таким образом разработчики платформы планируют сохранить аудиторию, которая постепенно перетекает на другие виртуальные платформы, где такой функции продажи своего контента пока что нет. Впрочем, разработчики сразу уточнили, что будут некоторые ограничения на то, что пользователи могут продавать. Цифровые аватары и «головы» должны соответствовать стандартам сообщества компании, политике маркетплейса и пройти проверку на соответствие интеллектуальной собственности Roblox, так что вы не сможете продавать просто двойники популярных персонажей — платформа это сразу заблокирует.

Также цифровые аватары должны иметь слои скромности», что является важным ограничением для платформы, популярной среди детей. При этом контент должен соответствовать ограничениям максимального и минимального размера, чтобы аватар нормально функционировал в разных виртуальных мирах. Для стимулирования создателей к продаже виртуальных аватаров, Roblox будет крайне разумно распределять заработок в продажи контента — создатели получат 30 процентов от продажи аватара, а дополнительные 40 процентов получит владелец вселенной, где будут продаваться виртуальные предметы. Таким образом, если вы создаете свой собственный мир в Roblox и продаёте аватар в нём, то вы получаете 70% от всей суммы.
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