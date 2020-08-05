Rocket League переходит на бесплатную версию

Популярная игра Rocket League этим летом перейдет на бесплатную версию для всех платформ. Видеоигра Rocket League будет удалена из игрового магазина Steam, поскольку она доступна только в Epic Games. Но владельцы игры в Steam по-прежнему будут получать обновления.

Летнее обновление принесло несколько новых бонусов в виде статуса Legacy. Все DLC, выпущенные для игры, а также все предметы были улучшены до качества Legacy. Изменения коснулись и интерфейса игры. Было улучшено основное меню, а также доработаны и улучшены основные функции, такие как турниры и испытания. Предварительно, обновление выйдет в этом месяце.