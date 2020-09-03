Rocket League станет бесплатной до конца сентября, а на PS4 и Nintendo Switch не придется оформлять подписку на PlayStation Plus или Nintendo Switch Online.

Rocket League — аркадная гоночная игра в жанре футбола, разработанная и изданная компанией Psyonix для Windows, PlayStation 4. Выход игры состоялся 7 июля 2015 года для платформ Windows и PlayStation 4. В 2016 году игра выпускается для Xbox One[1] и для Linux и macOS, но поддержка последних была прекращена в 2020 году. В 2017 выпускается версия для Nintendo Switch. До конца лета 2020 года Psyonix планирует перевести игру из премиальной игры в бесплатную модель.

Rocket League в настоящее время доступна на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. Игра станет бесплатной этим летом, которое технически заканчивается 21 сентября. После выхода игры F2P новые игроки на ПК смогут покупать игру только в Epic Games Store.