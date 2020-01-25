Rocket League удаляет онлайн-режимы из ОС Linux и macOS

Согласно информации от разработчиков Psyonix, что в марте выйдет патч для ОС Linux и macOS который удаляет онлайновые встречи, частные матчи, турниры, Rocket Pass, магазин предметов, списки друзей, клубы, «панель новостей», новые карты Steam Workshop, списки лидеров и некоторые другие онлайн-функции.

Версия игры для Linux и macOS будут по-прежнему доступны к игровому процессу до выхода патча. В Linux пользователи могут попробовать запустить версию Rocket League для Windows, используя Steam Proton или Wine, а в системе macOS можно создать раздел Windows с помощью Boot Camp и запускать игры для Windows с этого раздела. Это не решение проблемы, но такое возможно сделать.