Rockstar Games Launcher упал и не работает

Rockstar Grand Theft Auto: The Trilogy продается на ПК исключительно через магазин Rockstar, в котором используется Rockstar Games Launcher: настольное приложение, очень похожее на Battle.net, Uplay или Steam. К сожалению, вскоре после вчерашнего выпуска Grand Theft Auto: The Trilogy, Rockstar Games Launcher перестало работать и не работает уже 16 часов. Rockstar опубликовала краткое заявление в социальных сетях о том, что магазин и лаунчер будут «временно отключены на техническое обслуживание», но «временно» слишком уж затянулось. Более того, пару часов назад в аккаунте Rockstar появилось новое сообщение: «Благодарим вас за терпение и понимание, поскольку мы продолжаем работать над восстановлением служб для Rockstar Games Launcher и поддерживаемых игр».

Излишне говорить, что у некоторых геймеров довольно негативная реакция по этому поводу, и очень жаль, что это произошло одновременно с запуском GTA: The Trilogy — вместо того, чтобы иметь возможность с удовольствием наслаждаться новейшей трилогией от культового разработчика, геймерам приходится просто сидеть и ждать новостей. Особенно это неприятно на фоне того, что сегодня пятница, и всем хотелось бы вечером поиграть в любимые экшены детства. Будем надеяться, что издатель все же сможет побороть данную проблему и в обозримом будущем фанаты серии все же смогут запустить ремастер трилогии. Было бы идеально, чтобы проблему исправили до выходных, но, скорее всего, этого не будет.