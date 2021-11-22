Rockstar Games извинились за провальный ремастер

Rockstar Games приносит свои извинения за низкое качество Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition — издатель планирует исправить «неожиданные технические проблемы» и улучшить три игры в коллекции. «Мы хотим искренне извиниться перед всеми, кто сталкивался с проблемами при запуске этих игр», — заявил издатель. «Обновлённые версии этих классических игр не были выпущены в состоянии, соответствующем нашим собственным стандартам качества или стандартам, которых ожидают наши фанаты. Первое обновление планируется в ближайшие дни, и оно решит ряд проблем». Также стоит напомнить о достаточно хорошей новости — вскоре после того, как Rockstar объявила дату выпуска трилогии в октябре, она удалила оригинальные версии игр с цифровых витрин.

Теперь классические версии GTA III, Vice City и San Andreas возвращаются на ПК в виде набора в Rockstar Store. Игроки, купившие обновленную трилогию на ПК до 30 июня, получат оригиналы без дополнительной платы. Между тем Rockstar попросила всех воздержаться от нападок на разработчиков в социальных сетях. «Мы любезно просим наше сообщество поддерживать вежливое и адекватное обсуждение этого релиза, пока мы работаем над этими проблемами», — говорится в сообщении. Стоит сказать, что над этими ремастерами работали специалисты Grove Street Games, которая занимается портированием нескольких других игр Rockstar. Но именно в этот раз качество контента оказалось слишком низким — настолько, что даже смешно.