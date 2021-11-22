Rockstar Games извиняется за GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition получает большое обновление, которое принесет множество исправлений ошибок и улучшений. Обновленный набор включает Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Разработчик Rockstar Games принес извинения игрокам за проблемы, с которыми они могли столкнуться во время игры в любой из трех игр. Классическая версия трех игр GTA скоро появится на ПК в виде специального набора, который будет повторно доступен в Rockstar Store. Классические выпуски были удалены после выпуска обновленного набора.

Rockstar Games также упомянули, что им известно, что эти три игры - Grand Theft Auto III , Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas - не оправдали ожиданий игроков, и они работают над исправлением проблем. Rockstar упомянула, что вскоре добавит классические версии трех игр для ПК обратно в Rockstar Store в виде специального пакета. В нем также говорилось: «Все, кто приобрел Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition для ПК в Rockstar Store до 30 июня 2022 года, получат классические версии игр бесплатно в Rockstar Games Launcher».