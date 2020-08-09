Rockstar Games опубликовала подробности нового обновления Los Santos Summer Special

Rockstar Games опубликовала подробности нового летнего обновления для GTA Online. Обновление получило название Los Santos Summer Special и выйдет 11 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Новый патч добавит в игру новые миссии, автомобили, технику и многое другое.

Владельцы суперяхт Galaxy получат доступ к цепочке новых заданий, которые можно выполнять как в одиночку, так и совместно в группе. Миссии включают сражения на воде. Также будут исправлены многие известные ошибки и появятся мелкие улучшения игрового процесса.

Комментарии и отзывы Rockstar Games Los Santos Summer Special
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Новости:
Cuphead выйдет на PlayStation 4

Cuphead от команды Studio MDHR в ближайшее время должен выйти на консоли PlayStation 4. Мультяшную аркаду...
В новом сезон Apex Legends будет доступна система крафта

Шестой сезон популярной игры Apex Legends несомненно разнообразит игру. Разработчики представили нового п...
Конференция Xbox Games Showcase будет посвящена только играм

На следующей неделе Microsoft проведет онлайн-мероприятие Xbox Games Showcase, на котором компания собира...
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
Обзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампаОбзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампа
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесосОбзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Выбираем чехол для Samsung Galaxy M21...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy M21В последнее время стоимость смартфонов достаточно заметно выросла, тогда как кардинальных отличий между м...
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обн...
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). ОбнВ начале текущего года NZXT сообщила о выходе обновленной серии системы жидкостного охлаждения NZXT Krake...
Представлен монитор Acer XR383CKP с част...
Представлен монитор Acer XR383CKP с частКомпания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью XR383CKP, которая получила 37,5-дюймовую Nano IPS-п...
Philips представила энергоэффективный мо...
Philips представила энергоэффективный моPhilips представила монитор с широкими возможностями. Модель 272B1G имеет 27 дюймовую панель с разрешение...
Realme готовит к релизу 30W Dart Charge ...
Realme готовит к релизу 30W Dart Charge Уже завтра компания Realme официально представит свой совершенно новый портативный аккумулятор под назван...
Релиз Warframe Heart of Deimos состоится...
Релиз Warframe Heart of Deimos состоитсяWarframe получает новое обновление, которое переносит игроков на зараженную планету. На презентации Tenno...
Подбираем чехол для Redmi K30 Pro...
Подбираем чехол для Redmi K30 ProЕсли вы следите за рынком современных смартфонов, то заметили, что все чаще производители стали делать уп...
Популярная игра Fallout получит сериал...
Популярная игра Fallout получит сериалКомпании Bethesda Softworks и Amazon Studios объявили о съемках сериала по серии постапокалиптических игр...
Samsung Galaxy Watch 3 показали на пресс...
Samsung Galaxy Watch 3 показали на прессАвторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился качественными рендерами смарт-часов Samsung Galaxy Watc...
5G-смартфон Motorola Edge+ вышел в Росси...
5G-смартфон Motorola Edge+ вышел в РоссиКомпания Motorola дала старт российским продажам смартфона Motorola Edge+, который может похвастаться под...
Рекорды в играх Pac-man и Donkey Kong во...
Рекорды в играх Pac-man и Donkey Kong воСогласно официально опубликованного релиза записи в Книге рекордов Гиннеса, касающиеся достижений в играх...
ASUS представила моноблок AiO с процессо...
ASUS представила моноблок AiO с процессоВ продажу поступил новый моноблок All-in-One от ASUS. Модель Vivo AiO V222 FAK разработана на базе процес...
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Лучшая материнская плата LGA1200. ASRock B460M PRO4Лучшая материнская плата LGA1200. ASRock B460M PRO4
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станцияОбзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция
Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфонаОбновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor