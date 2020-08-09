Rockstar Games опубликовала подробности нового обновления Los Santos Summer Special

Rockstar Games опубликовала подробности нового летнего обновления для GTA Online. Обновление получило название Los Santos Summer Special и выйдет 11 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Новый патч добавит в игру новые миссии, автомобили, технику и многое другое.

Владельцы суперяхт Galaxy получат доступ к цепочке новых заданий, которые можно выполнять как в одиночку, так и совместно в группе. Миссии включают сражения на воде. Также будут исправлены многие известные ошибки и появятся мелкие улучшения игрового процесса.