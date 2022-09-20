Rockstar Games подтвердила слив подлинного геймплея GTA 6

Самой важной новостью этих выходных был слив геймплея игры GTA 6, хотя изначально, конечно, мало кто верил в то, что это произошло на самом деле. В сети можно было встретить информацию о том, что на самом деле это фейк, что игра еще не на той стадии разработки, чтобы кто-то мог получить доступ к видео с таким геймплеем и всё в таком духе. Но вскоре представители Rockstar Games официально сообщили, что это действительно был ранний билд видеоигры GTA 6, который попал в формате записи экрана сторонним пользователям посредством хакерской атаки. Это, безусловно, сильно огорчило компанию, так как всегда Rockstar Games старалась держать свои проекты в строжайшем секрете и не раскрывать деталей раньше времени, но в этот раз получилось так.

При этом сотрудники Rockstar Games сообщили, что на самом деле по их работе это не ударило — сейчас игра уже совсем на другой стадии, она улучшается и слив геймплея никак не повредил процессу разработки. Также в компании делают акцент, что это не текущее состояние игры, а лишь ранняя сборка, на которой тестируются некоторые механики, взаимодействие объектов с окружающим миром и не только. Также хотелось бы отметить качественное освещение — на самом деле тени и блики в этом билде выглядят куда красивее того, что было реализовано в GTA 5. Будем надеяться, что разработчики смогут довести игру до ума за следующие пару лет, чтобы геймеры смогли оценить эти эффекты и другие интересные механики самостоятельно, а не по видео и скриншотам.
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