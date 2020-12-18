Rockstar Games выпустила обновление The Cayo Perico Heist для GTA Online

Rockstar Games выпустила крупнейшее обновление для Grand Theft Auto Online. Ограбление Cayo Perico - самое масштабное приключение в Grand Theft Auto Online. Соберите все необходимое снаряжение, спланируйте план, ведь каждое решение может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Совершите набег на остров Cayo Perico, где укрывается наркобарон Эль Рубио. Выполнить ограбление можно в одиночку. В обновление будет доступны новые виды оружия, подводная лодка "косатка" и другие водные и наземные транспортные средства.