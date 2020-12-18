Rockstar Games выпустила обновление The Cayo Perico Heist для GTA Online

Совершите набег на остров Cayo Perico, где укрывается наркобарон Эль Рубио. Выполнить ограбление можно в одиночку. В обновление будет доступны новые виды оружия, подводная лодка "косатка" и другие водные и наземные транспортные средства.
Rockstar Games выпустила крупнейшее обновление для Grand Theft Auto Online. Ограбление Cayo Perico - самое масштабное приключение в Grand Theft Auto Online. Соберите все необходимое снаряжение, спланируйте план, ведь каждое решение может повлиять на дальнейшее развитие событий.