Rockstar объявляет о подписке на GTA+

Многие геймеры ждут скорейшего выпуска GTA 6, но до выпуска еще далеко, поэтому Rockstar решила представить новую подписку GTA+, предназначенная для тех, кто все еще наслаждается GTA Online.

Rockstar говорит: «Став участником GTA+, вы получаете регулярный ежемесячный прямой депозит в размере 500 000 GTA $ на свой счет в Maze Bank, а также возможность претендовать на недвижимость в Лос-Сантосе и его окрестностях, которая открывает обновления игрового процесса, которые вы, возможно, пропустили, специальные улучшения транспортных средств». Подписка стоит 6 долларов в месяц и будет включать дополнительные привилегии, такие как кредиты, которые будут добавляться на ваш внутриигровой банковский счет каждый месяц, эксклюзивные обновления, скидки и многое другое. Rockstar недавно подтвердила, что следующая часть серии Grand Theft Auto уже находится в разработке, но когда мы можем ожидать ее запуска, остается загадкой.