Rockstar подала в суд на Remedy за букву R в логотипе

Инсайдеры официально заявили, что компании Rockstar и Remedy вступили в судебный спор из-за нового логотипа студии Remedy. Финская студия по разработке игр впервые сменила свой логотип за двадцать лет в апреле 2023 года. «Создание нового логотипа и обновлённой визуальной идентичности для Remedy было эмоциональным путешествием, как и всё, что связано с искусством. Вы, конечно, знаете, насколько важно для нас художественное направление. Это касается не только наших игр, но и того, как выглядит наша студийная идентичность. Не говоря уже о наших худи», — заявила компания в пресс-релизе. Через несколько месяцев Rockstar начала выражать своё недовольство этим логотипом и даже подала в суд в Великобритании из-за схожести с собственным историческим логотипом.

В любом случае, вероятно, эти две компании смогут разрешить этот спор дружелюбно в ближайшее время. В конце концов, Rockstar Games была издателем Max Payne 2, а затем разработала третью часть после того, как Take-Two приобрела права на интеллектуальную собственность (за 10 миллионов долларов) у Remedy. В апреле 2022 года компании вновь объединились, чтобы пересоздать первые две части франшизы. Кроме того, хочется верить, что Rockstar полностью занята разработкой GTA VI, а не судебными исками против компаний, которые существенно меньше по обороту и продажам. Да и на самом деле логотипы у них совершенно разные — это стоит понимать. Вероятно, просто в руководстве кто-то решил занять себя судебным иском.
Rockstar подала в суд на Remedy за букву R в логотипе…
Инсайдеры официально заявили, что компании Rockstar и Remedy вступили в судебный спор из-за нового логоти…
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