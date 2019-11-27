Rockstar работает над новой игрой

Начали расти слухи о следующем проекте Rockstar. Одним из вариантов может стать игра про средневековье, которая происходит в Европе. Rockstar работала над игрой с названием «Средневековый проект», но игра, возможно, была заморожена.

Одной из подсказок является диалог из игры Red Dead Redemption 2. В диалоге Джон Марстон спрашивает Джека, "не увлекается ли он книгами о Диком Западе, а Джек отвечает, что его больше интересуют средневековые книги" - возможно, речь идет про новый проект. Rockstar на данный момент работает над Grand Theft Auto 6 и Bully 2.