Ролевая игра Dolmen выйдет на PlayStation 20 мая

Кив Мартинс, продюсер команды разработчиков игр Massive Work Studio, рассказал в официальном блоге PlayStation более подробную информацию об игре Dolmen. Научно-фантастический экшн-хоррор, который выйдет на PS4 и PS5 в конце этого месяца и будет доступен для игры с 20 мая 2022 года на платформе PlayStation. Dolmen — это ролевая игра, которая также будет запущена на ПК через Steam.

Действие Dolmen происходит в вымышленной вселенной, где люди колонизировали далекие планеты по всей галактике, расширение империй, федераций, торговых компаний и горнодобывающих колоний. Чтобы выжить в негостеприимных условиях, они генетически сконструировали людей, которые сильно отличаются от них эти потомки называются видами ксено. Игрок управляет наемником, нанятым Zoan Corp для вмешательства на планете Ревион Прайм, где люди-бурильщики ксено выполняли научную и горнодобывающую операцию. Главный герой первым прибыл на планету, чтобы решить проблему и получить конфиденциальные данные и материалы для Zoan Corp.