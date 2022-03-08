Ролевая игра Dolmen выйдет на PlayStation 20 мая…

Действие Dolmen происходит в вымышленной вселенной, где люди колонизировали далекие планеты по всей галактике, расширение империй, федераций, торговых компаний и горнодобывающих колоний. Чтобы выжить в негостеприимных условиях, они генетически сконструировали людей, которые сильно отличаются от них эти потомки называются видами ксено. Игрок управляет наемником, нанятым Zoan Corp для вмешательства на планете Ревион Прайм, где люди-бурильщики ксено выполняли научную и горнодобывающую операцию. Главный герой первым прибыл на планету, чтобы решить проблему и получить конфиденциальные данные и материалы для Zoan Corp.