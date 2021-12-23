Ролевая игра Weird West отложена до 31 марта 2022 года

Компания Colantonio Wolfeye Studios сообщила, что откладывает выпуск игры Weird West до 31 марта 2022 года. В электронном письме издатель Weird West Devolver Digital сообщил, что ему нужно больше времени, чтобы исправить некоторые ошибки и другие проблемы.

В рамках закрытого бета-тестирования игры игроки обнаружили такие вещи, как случайные тупики, которые могут возникать во время игрового процесса, что делает невозможным завершение прохождения. Эти типы проблем не являются необычными для симулятора, где выбор игрока может сильно повлиять на состояние игрового мира, так что в этом нет ничего удивительного. Однако в Weird West есть дополнительная сложность, заключающаяся в том, что время игры не останавливается, даже если ваш персонаж умирает. Так что это все усложняет. Разработчик сказал, что хочет создать для игроков играбельный продукт любыми силами, даже если для этого придется отложить запуск игры.
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