Rough Justice: ’84 готовится к релизу в марте

Сегодня известная студия Gamma Minus сообщила о создании нового совместного проекта с издательской компанией Daedalic Entertainment — речь идёт о нуарной стратегии под названием Rough Justice: ’84. Если сроки не будут сдвинуты, пользователи получат доступ к данной видеоигре уже совсем скоро — 13 марта, плюс хорошая новость в том, что релиз на ПК запланирован сразу в Steam и Epic Games Store. На других платформах проект выпустят под конец текущего года, и описание проекта нам уже нравится. Разработчики рассказали, что за основу Rough Justice: ’84 взята настольная игра, на базе которой создана компьютерная видеоигра с довольно проработанным сюжетом и историей. Особенно проект понравится тем, кто обожает эпоху 80-х и всего, что с ними связано.

В основе сюжета лежит мегаполис под названием Сенека-Сити, на просторах которого главный герой в роли владельца частной охранной компании пытается навести некое подобие порядка. Постепенно главный герой начнёт понимать, что вокруг города развиваются какие-то куда более важные дела, и главный герой вместе со своей командой окажется на пути некой секретной и очень могущественной организации. Придётся отправлять на опасные задания агентов, киллеров и коллекторов, управлять ресурсами, развиваться и проявлять свои навыки стратега. Всё это будет реализовано поверх крайне привлекательной графической составляющей, которая не может не радовать поклонников той эпохи. Будем надеяться, что релиз не перенесут.
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