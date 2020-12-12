Ruined King: A League of Legends Story выходит в 2021 году

Riot Games объявила, что Ruined King: A League of Legends Story выйдет в следующем году. На церемонии награждения "The Game Awards 2020" Riot Games выпустили первый игровой трейлер Ruined King, демонстрирующий инди-RPG.

Действие игры будет происходить в двух регионах Рунтерры: Трюмных водах и Теневых островах. Ruined King: A League of Legends Story это пошаговая игра с картами и подземельями. В игре вам встретятся персонажи League of Legends, такие как Мисс Фортуна, Иллаой, Браум, Ясуо, Ари и Пайк.

Комментарии и отзывы Ruined King: A League of Legends Story
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