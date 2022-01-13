S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 8 декабря 2022

Фанатам S.T.A.L.K.E.R. придется подождать еще несколько месяцев, чтобы получить в свои руки последнюю игру серии. Разработчик GSC Game World отодвинул официальную дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля с 28 апреля на 8 декабря. Соответственно, оригинальная дата релиза была перенесена на 7 месяцев, что, безусловно, не очень понравится аудитории. «Эти дополнительные семь месяцев разработки необходимы для реализации нашего видения и достижения желаемого состояния игры», — говорится в заявлении GSC Game World. «S.T.A.L.K.E.R. 2 — крупнейший проект в истории GSC, и он требует тщательного тестирования и полировки».

Возможно, требуется немного больше времени, чтобы зубы персонажей выровнялись (шутка). Студия отметила, что, хотя решение отложить игру было непростым, она считает, что «разработка должна занять столько времени, сколько необходимо, особенно в случае такого проекта». Более того, издатель планирует предоставить более подробную информацию о S.T.A.L.K.E.R. 2 в ближайшие месяцы. Шутер от первого лица, который станет первой новой частью серии с 2009 года, изначально будет доступен на Xbox Series X/S и ПК (игра даже дебютирует на Xbox Game Pass). Согласно сообщениям, у Microsoft есть трехмесячное окно эксклюзивности для S.T.A.L.K.E.R. 2. Соответственно, по завершению этих трёх месяцев игру вполне могут запустить и на PlayStation, но, вероятно, это случится лишь на новом поколении консолей — на старом поколении просто недостаточно производительности.