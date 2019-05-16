С новой прошивкой 2.0 в серии Nikon Z появилась функция распознавания глаз

Nikon выпустила обновления прошивки своих полнокадровых беззеркальных камер Z7 и Z6. Версия 2.0 для Z7 и Z6 направлена ​​на улучшение функциональности автофокуса (AF).

Наиболее ожидаемое обновление - это добавление обнаружения глаз при использовании режима автозона АФ ​​как в режиме одиночной съемки (AF-S), так и в режиме непрерывной съемки (AF-C). Камеры теперь смогут фиксироваться на глазах субъектов, даже когда они движутся или частично скрыты. При съемке нескольких объектов фокус можно переключать с одного лица на другое, нажимая мультиселектор или вспомогательный селектор влево или вправо.

Компания также расширила диапазон обнаружения автофокусировки для обеих камер серии Z, что также должно улучшить характеристики автофокуса в условиях низкой освещенности. Z7 теперь может фокусироваться до -2EV, в то время как Z6 до -3,5EV. В режиме автофокусировки при слабом освещении Z6 может фокусироваться при -6EV, а Z 7 при -4EV.

Встроенное ПО 2.0 также позволяет автоматически регулировать экспозицию между кадрами при съемке с самой высокой скоростью серийной съемки 12 к/с на Z6 и 9 к/с на Z7. Live view остается отключенным на более высоких скоростях, но это все же делает камеры серии Z более способными для спортивной фотографии, чем они были ранее. Новая прошивка сглаживает некоторые неровности, которые появились в беззеркальной системе Nikon и помогает приблизить Z6 и Z7 к конкурентам Sony.