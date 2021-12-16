STALKER 2 интегрирует NFT с вашей внешностью

Идея совершается с помощью платформы NFT DMarket. DMarket проведет аукцион NFT, получивший название «STALKER Metaverse» в январе 2022 года в рамках партнерства с GSC, там пользователи смогут делать ставки на NFT. Как и любой другой NFT, он может быть продан - до крайнего срока, указанного GSC. GSC также сообщил, что в игру будет добавлено больше предложений NFT, помимо главного «Metahuman». Будьте уверены, что NFT легко могут быть переведены в мир видеоигр - это только один из способов, с помощью которых NFT и другие технологии на основе блокчейнов могут стать активом как для геймеров, так и для компаний.