STALKER 2 интегрирует NFT с вашей внешностью

GSC Gameworld усердно работает над STALKER 2. Поскольку это долгожданное продолжение, компания, естественно стремится заработать на максимально возможной осведомленности об игре. Компания объявила, что NFT будет присутствовать в некоторых формах в STALKER 2. Один из таких NFT будет особенным: у его держателя будет безупречное право стать «Метачеловеком» - внутриигровым персонажем, смоделированным по образцу фактического держателя NFT. То есть в игре будет персонаж с вашей внешностью.

Идея совершается с помощью платформы NFT DMarket. DMarket проведет аукцион NFT, получивший название «STALKER Metaverse» в январе 2022 года в рамках партнерства с GSC, там пользователи смогут делать ставки на NFT. Как и любой другой NFT, он может быть продан - до крайнего срока, указанного GSC. GSC также сообщил, что в игру будет добавлено больше предложений NFT, помимо главного «Metahuman». Будьте уверены, что NFT легко могут быть переведены в мир видеоигр - это только один из способов, с помощью которых NFT и другие технологии на основе блокчейнов могут стать активом как для геймеров, так и для компаний.