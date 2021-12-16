STALKER 2 интегрирует NFT с вашей внешностью

GSC Gameworld усердно работает над STALKER 2. Поскольку это долгожданное продолжение, компания, естественно стремится заработать на максимально возможной осведомленности об игре. Компания объявила, что NFT будет присутствовать в некоторых формах в STALKER 2. Один из таких NFT будет особенным: у его держателя будет безупречное право стать «Метачеловеком» - внутриигровым персонажем, смоделированным по образцу фактического держателя NFT. То есть в игре будет персонаж с вашей внешностью.

Идея совершается с помощью платформы NFT DMarket. DMarket проведет аукцион NFT, получивший название «STALKER Metaverse» в январе 2022 года в рамках партнерства с GSC, там пользователи смогут делать ставки на NFT. Как и любой другой NFT, он может быть продан - до крайнего срока, указанного GSC. GSC также сообщил, что в игру будет добавлено больше предложений NFT, помимо главного «Metahuman». Будьте уверены, что NFT легко могут быть переведены в мир видеоигр - это только один из способов, с помощью которых NFT и другие технологии на основе блокчейнов могут стать активом как для геймеров, так и для компаний.
Комментарии и отзывы STALKER 2
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