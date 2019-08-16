STALKER 2 покажут на gamescom 2019

STALKER 2 анонсировали еще в мае 2018 года, а после разработчики из GSC Game World затихли и принялись работать над проектом. За все время геймерам показали только один концепт-арт, но, похоже, в конце августа игроков порадуют новой информацией.

Дизайнер уровней GSC Game World Денис Рудой опубликовал фотографию в Facebook с рюкзаком STALKER 2 и подписью «Готов к #Gamescom». Похоже, что такой однозначный намек не понравился руководству GSC Game World, и публикация исчезла со страницы разработчика. К счастью, интернет помнит все, и фанаты успели сделать скриншот «поста».

GSC официально не анонсировали присутствие на gamescom. Возможно, студия отправит своего представителя, который будет говорить с издателями или проведет закрытый показ игры для журналистов. На вопрос подписчиков, будет ли на gamescom стенд игры, разработчик ответил эмодзи «тсс».