STALKER 2 возвращается с новым трейлером

GSC Game World представила игру STALKER 2. Фанаты игры очень давно ждут ее еще с 2010 года. Разработчик продемонстрировал первый официальный трейлер игры, в котором мы получили первые представления об предстоящей игре. В STALKER 2 реализован постапокалиптический открытый мир с взаимодействие монстров и NPC между собой. Эта новая система моделирования живого мира называется A-Life 2.0.

STALKER 2 будет эксклюзивной для консоли Xbox Series X и будет доступна через магазин Xbox Game Pass. Официальная дата выхода игры еще не объявлена.

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