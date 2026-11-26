Saber Interactive выпустила патч «Decimation» для Warhammer 40,000: Space Marine 2

Студии Focus Entertainment и Saber Interactive сообщают о релизе «Decimation» — свежего патча для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Владельцы игры на PlayStation 5, Xbox Series и персональных компьютерах могут загрузить его прямо сейчас. Апдейт приносит режим PvP под названием «Еженедельное столкновение» (Weekly Clash), ещё один сектор для «Осады Хаоса» (Chaos Siege), а также безвозмездные косметические предметы, дополнительное вооружение и пару наборов декоративных дополнений, предназначенных для держателей Season Pass 3.

Режим «Еженедельное столкновение» (Weekly Clash): благодаря особым правилам, обновляющимся раз в неделю, этот PvP-режим вносит свежесть в «Вечную войну» (Eternal War). Игроков ждут ограничения на выбор классов либо типов оружия, а порой — шанс получить практически неиссякаемый запас гранат! В дальнейшем перечень модификаторов станет шире. Дополнительный сектор «Осады Хаоса» (Chaos Siege): теперь в этом режиме, который появился месяц назад в честь годовщины игры, доступен новый сектор — испытания между 11-й и 15-й волнами станут ещё суровее!

Героическое вооружение: арсенал пополнился 6 новыми образцами героического оружия — омниссианским топором, болт-винтовкой, лаз-фузилом, плазменным инсинератором, тяжёлым болт-пистолетом и тяжёлым болтером. Героические элементы брони: облик своих космических десантников можно дополнить 4 новыми шлемами, разблокируемыми за награды (Accolades). В их числе — шлем Железного жреца ордена Космических Волков, гибридные модели Mk VI и Mk VII, а также вариант Mk VII в модификации «Гравис» (Gravis).

Переработка класса «Авангард» (Vanguard): расправляйтесь с врагами человечества, применяя новые возможности крюка-кошки (Grapnel Launcher)! Отмена анимаций атаки, удары ногами в ближнем бою и новая механика «Возмездие» (Revenge) превращают «Авангарда» в ещё более дерзкого и безжалостного бойца!

Season Pass III: в сражение вступают ордены «Караул Смерти» (Deathwatch) и «Мортифакторы» (Mortifactors). «Не дай ксеносу жить!» Примыкайте к элитному «Караулу Смерти» (Deathwatch) — соответствующий набор содержит полный комплект брони для класса «Авангард» и уникальный облик болт-карабина «Оккулус» (Occulus Bolt Carbine). Тем же, кто хочет почтить сынов мира Посул, подойдёт набор «Мортифакторы» (Mortifactors) с тремя уникальными элементами брони. Оба дополнения уже открыты владельцам Season Pass III.