Самая маленькая и легкая камера моментальной печати серии Fujifilm instax

FUJIFILM объявила о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay. Основным преимуществом камеры является 2,7-дюймовый ЖК-экран.

Она принимает ту же пленку Instax Mini, что и существующие модели, такие как Mini 9 и Mini 70, позволяя выплевывать фотографии размером с кредитную карту. Также есть уникальная функция – печатать фотокарточки со звуком. Звук сохраняется на QR-коде и воспроизводится с помощью любого смартфона.

В камере используется датчик изображения типа CMOS оптического формата 1/5 дюйма разрешением 2560 х 1920 пикселей. Объектив с ЭФР 28 мм имеет фиксированную диафрагму f/2. Камера фокусируется на расстояниях от 10 см до бесконечности. Выдержка выбирается автоматически в диапазоне 1/8000-1/4 с, а светочувствительность — в диапазоне ISO 100-1600.

Instax Mini LiPlay имеет небольшую встроенную память, которая может хранить до 45 изображений, и место для карты памяти microSD / SDHC. Это дает вам свободу просматривать изображения после захвата или отправлять их на принтер Instax через встроенный Bluetooth. Размеры устройства 82,5 × 122,9 × 36,7 мм, а вес 255 г. Срок службы батареи составляет около 100 кадров на зарядку, а зарядить батарею можно через USB. Instax Mini LiPlay уже доступен для предварительного заказа по цене $ 159,95.