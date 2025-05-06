Самая новая версия Майнкрафта 1.22: дата выхода, обновления, нововведения

Новая версия Minecraft PE 1.22 анонсирована на мероприятии Minecraft Live 2024. Разработчики заявили, что будут добавлять нововведения в виде дропов, включающих определенный набор новых функций. Выпускать их планируется раз в несколько месяцев. На данный момент доступны только бета-версии будущего обновления, позволяющие ознакомиться с некоторыми новыми возможностями.

Графические нововведения и доработки интерфейса в Minecraft PE 1.22

В первую очередь игрокам в глаза бросится улучшенная графика, призванная сделать игру более красивой и визуально разнообразной. В частности, планируется добавление новых шейдеров под названием «Vibrant Visuals», которые привнесут в игру динамические тени, направленный свет и туман с эффектом объемности.

Благодаря шейдерам освещение будет более реалистичным без необходимости активировать ретрейсинг. На поведение теней будет влиять текущее расположение солнца в небе, так же, как и в реальном мире. Еще одно важное нововведение – отражение ландшафта в воде, которого раньше нельзя было добиться без помощи сторонних модификаций.

Интерфейс в игре дополнен локатором других пользователей. При игре на сервере можно будет видеть, в каком направлении находятся другие участники сессии. Локатор расположен над панелью быстрого переключения предметов.

Все игроки на сервере помечаются маркерами с разной окраской, а их высота показывается соответствующими стрелочками. При этом на локаторе не показываются пользователи, которые находятся в скрытном режиме.

Новый биом, блоки и предметы

Планируется добавление бледного леса – новой разновидности темного леса. В нем не обитают привычные мобы, а также воспроизводятся уникальные звуки окружения. Также в биоме можно будет найти блоки для спауна нового моба – скрипуна. Он призывается сердцем скрипуна. Также в биоме можно будет добыть бледные блоки – древесину, мох, ковры.

Среди прочих нововведений из этой категории выделяются смола и другие блоки, которые можно из нее крафтить – стены, лестницы, плиты и т.д. Предусмотрено и новое растение – глазоцвет. Днем он закрыт, а ночью цветок раскрывается и светится. Также появятся новые виды кактусов и кустов.

В игре реализован инструмент для поездок на гастах – упряжь. С ее помощью можно оседлать нового моба – счастливого гаста. Этот инструмент можно создать из кожи, стекла и шерсти, также он может быть окрашен.

Новые мобы в версии 1.22

В Майнкрафт ПЕ 1.22 появится несколько новых существ, среди которых:

  • скрипун – агрессивный моб, победить которого можно только разломав блок с его сердцем: приближаться к игроку он может только если тот не смотрит на него;
  • гастлинг – дружественный моб, который появляется из высохшего гаста, если опустить его в воду: питается снежками, не стреляет огненными шарами;
  • счастливый гаст – выросшая версия гастлинга, способная летать и перевозить игрока, если у того есть упряжка.

Планируется добавить новые разновидности кур, коров и свиней, окраска которых будет варьироваться в зависимости от климатических условий в биоме.

Точная дата выхода новой версии не была озвучена, однако разработчики планируют весенний, осенний, летний и зимний дропы новых функций. Весенний уже состоялся, поэтому следующие крупные нововведения стоит ждать летом.

Новая версия майнкрафт ПЕ будет доступна для скачивания уже этим летом modscraft.org

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