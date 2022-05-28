Samsung демонстрирует возможности 200 МП камеры

Новая камера все еще находится на стадии тестирования, это означает, что датчик использовался вместе с пользовательской платой. Samsung также отфильтровала плату с помощью адаптера, который позволил команде прикрепить к ней объективы DSLR. Сделать окончательный снимок было непросто, потому что изображение площадью 616 квадратных метров пришлось распечатывать по частям.
Всего команде Samsung пришлось напечатать 12 штук, и все они были сшиты вместе, чтобы создать единое изображение. Датчик изображения с разрешением 200 МП станет оптимальным решением для записи видео в формате 8K.