Samsung демонстрирует возможности 200 МП камеры

В конце прошлого года Samsung показала, на что способна 200-мегапиксельная камера. Однако в то время было мало информации о датчике и о ее возможностях. "Наше желание по-настоящему проверить пределы возможностей высокопроизводительного 200-мегапиксельного датчика изображения и его качество изображения и стало причиной этой задачи", — сказал Чанван Ким, руководитель проекта из отдела Global Marcom Team of Device Solutions в Samsung Electronics.

Новая камера все еще находится на стадии тестирования, это означает, что датчик использовался вместе с пользовательской платой. Samsung также отфильтровала плату с помощью адаптера, который позволил команде прикрепить к ней объективы DSLR. Сделать окончательный снимок было непросто, потому что изображение площадью 616 квадратных метров пришлось распечатывать по частям.

Всего команде Samsung пришлось напечатать 12 штук, и все они были сшиты вместе, чтобы создать единое изображение. Датчик изображения с разрешением 200 МП станет оптимальным решением для записи видео в формате 8K.

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