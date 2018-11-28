Samsung инвестирует 40 миллионов долларов в эксклюзивную игру Harry Potter

Samsung собирается заключить сделку с Niantic для производства и эксклюзивного распространения мобильных игр. Главным направлением совместного партнерства станет эксклюзивная игра по вселенной Гарри Поттера, в которой стилус S-Pen будет использоваться как волшебная палочка. Инвестиции в размере $40 млн кажутся небольшими по отраслевым меркам для приобретения эксклюзивных прав на нового Гарри Поттера, так что, возможно, всё ограничится обычным дополнением к игре либо определёнными возможностями, недоступными для других мобильных устройств. Сделка также предусматривает игру Ingress.