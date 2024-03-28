Сбой в RTX 4080 не дал команде выиграть турнир по CS2

Игрок Virtus Pro сражался с оппонентами во втором раунде, когда его ПК столкнулся с серьёзной неисправностью. G2 смогла выиграть этот раунд и продолжила побеждать Virtus Pro со счётом 11-13, что уничтожило их возможность попасть в плей-офф. Геймер после этого опубликовал очень позитивное видео, в котором заявил, что такие сбои — часть игры, и что он надеется на победу в других турнирах. Вскоре после этого организация PGL обнародовала эту проблему и заявила, что техническая неисправность произошла из-за сбоя драйвера NVIDIA, который впоследствии привел к сбою игры у одного из игроков турнира. На ПК была установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080, которая технически очень хорошо оптимизирована для CS2, но, видимо, произошёл какой-то незначительный сбой в системе. PGL даже заявила, что работает с NVIDIA над выявлением и устранением проблемы, но призовые команде, конечно, никто уже не вернёт, как и проигранный раунд в важнейшей игре.