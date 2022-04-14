Scarlet Nexus продана в количестве 1 миллиона копий

Bandai Namco - японский издатель сообщил, что игра достигла 2 миллионов игроков по всему миру и было продано около 1 миллиона единиц по состоянию на март 2022 года. Разработчики поддерживают игру, выпуская бесплатные обновления и платные DLC, добавляющие новые функции в игру. Напомним, что игра была выпущена в июне 2021 года.

Выбирайте между Юито и Касанэ: у каждого из этих элитных псиоников есть способность к телекинезу и собственные причины для того, чтобы сражаться. Пройдите обе их истории, чтобы узнать все тайны будущего в стиле «брейнпанк» на стыке технологий и псионики.

Игра, доступная на Xbox Game Pass, определенно способствовала ее популярности, благодаря чему она охватила гораздо больше игроков, чем было продано. В Scarlet Nexus можно играть на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.