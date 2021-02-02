Sea of ​​Thieves получает поддержку 120 кадров в секунду на Xbox Series X

Новое обновление обеспечивает владельцам консоли Xbox Series X выбор режима производительности между разрешением 4K со скоростью 60 FPS или 1080p при 120 FPS. Помимо выбора режима производительности, новое обновление вводит новый контент.
Новое обновление первого сезона Sea of Thieves внедряет поддержку 120 кадров в секунду для консоли Xbox Series X. Новый режим производительности будет доступен только для Xbox Series X, это значит, что владельцы консоли Series S будут ограничены разрешением 1080p и 60 кадрами в секунду. Напомним, что первый сезон Sea of Thieves уже доступен.