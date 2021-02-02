Sea of ​​Thieves получает поддержку 120 кадров в секунду на Xbox Series X

Новое обновление первого сезона Sea of ​​Thieves внедряет поддержку 120 кадров в секунду для консоли Xbox Series X. Новый режим производительности будет доступен только для Xbox Series X, это значит, что владельцы консоли Series S будут ограничены разрешением 1080p и 60 кадрами в секунду. Напомним, что первый сезон Sea of ​​Thieves уже доступен.

Новое обновление обеспечивает владельцам консоли Xbox Series X выбор режима производительности между разрешением 4K со скоростью 60 FPS или 1080p при 120 FPS. Помимо выбора режима производительности, новое обновление вводит новый контент.