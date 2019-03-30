Sega Mega Drive Mini появятся на рынке 19 сентября

Sega занимает особое место в сердцах многих геймеров. Миниатюрная ретро-консоль называется Mega Drive Mini. Она 55% меньше оригинала, оснащена HDMI-портом и получит классический шестикнопочный контроллер Genesis.

У нее предусмотрена кнопка сброса, но она будет работать иначе, чем в оригинальной консоли. Слота для картриджей не предусмотрено, как и возможности загружать свои игры. Sega Mega Drive Mini выйдет 19 сентября и будет включать 40 предустановленных игр, в том числе Madou Monogatari I, Space Harrier II, Rent A Hero, Comix Zone, Gunstar Heroes.