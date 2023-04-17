Sega купила Angry Birds

В 2016 году Rovio попробовала адаптировать игру в фильм «Angry Birds в кино», который имел успех в кассовых сборах и по-прежнему является седьмым по выручке фильмом на основе видеоигры, даже если отзывы оказались не очень благосклонными. Впрочем, его продолжение в 2019 году под названием «Angry Birds в кино 2», не добилось такого же успеха. Кроме того, недавно компания Rovio удалила свою оригинальную игру Angry Birds из Google Play Store и переименовала версию для iOS в Red's First Flight. Этот шаг был сделан, казалось, чтобы перевести игроков на более прибыльные продолжения оригинальных игр с системой бесплатной загрузки с дополнительными покупками внутри игры и скрыть модель одноразовой покупки и постоянной игры, используемую в оригинальной игре.