Сегодня состоится анонс мобильной игры Warcraft 3

Blizzard представит мобильную игру Warcraft 3 мая. Анонс новой увлекательной мобильной игры состоится в 20:00 МСК. Подробности на официальном сайте разработчика.

Blizzard делает большие ставки на мобильные устройства. Ранее проскакивала информация о возможной игре Warcraft для мобильных устройств, но американская компания до недавнего времени не подтверждала существование игры. Теперь же Blizzard подтвердила, что официальная презентация ее первой мобильной игры Warcraft запланирована на 3 мая. Подробностей об игре пока нет. За исключением Hearthstone, которая была разработана как обычная игра для ПК, а затем портирована на мобильные устройства, Diablo Immortal станет первой игрой Blizzard, созданной для мобильных устройств с нуля. Несмотря на возмущение фанатов после презентации игры на Blizzcon, Diablo Immortal кажется одной из самых ожидаемых мобильных игр года.