Сегодня выходит обновление для Battlefield V

EA DICE собирается выпустить первый DLC из Battlefield V, и это понятно что студия хочет начать на высокой ноте.

DLC «Увертюра» запускает 4 декабря с интригующей однопользовательской историей «Последний тигр» в качестве ее центральной фигуры. В последние дни Второй мировой войны вы присоединяетесь к изолированному экипажу танков-тигров, поскольку он не только пытается отбиться от союзников на безнадежном последнем месте, но и начинает «подвергать сомнению идеологию», что привело их к этой ситуации. Возможно, это не будет большой философской дискуссией, но это более весомый материал, чем вы могли ожидать в бесплатной истории после запуска. Планируется гораздо больше дополнений. Разработчики уже подтвердили еще два бесплатных обновления: «Молниеносные удары» в январе и «Испытание огнем» в марте.