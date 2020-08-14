Сэм Фишер из Splinter Cell следующий оператор в Rainbow Six Siege

Новым большим сезоном в Rainbow Six Siege станет Operation Shadow Legacy. Помимо нового контента, Ubisoft объявила, что Сэм Фишер из Splinter Cell станет новым оператором Rainbow Six Siege.

Сэм Фишер будет иметь в арсенале собственное устройство, которое позволит сканировать помещение на предмет угроз. Сэм пополнит ряды таких персонажей, как Пульс и Валькирия. Нового оператора можно отнести к атакующим персонажам. Более подробная информация будет доступна на анонсе обновления Operation Shadow Legacy, которое состоится 16 августа.

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