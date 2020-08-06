Serious Sam 4 не стоит ждать в августе

Релиз игры Serious Sam 4: Planet Badass перенесли с августа месяца на конец сентября. Об этой информации поделился сам разработчик игры своем Twitter аккаунте, опубликовав анонсовый трейлер игры.

Точную дату можно увидеть в ролике, и это 24 сентября 2020 года. В четвертой части легендарной игры Serious Sam, сюжетную линию можно пройти в кооперативном режиме. Главному герою Сэму Стоуну, добавили новые оружии: ракетомёт XPML21, одиночный и двухзарядный дробовики, а также автоматическое ружьё.

Serious Sam 4 уже можно предзаказать в цифровом магазине Steam, базовая версия обойдется в 725 рублей.
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