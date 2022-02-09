Серверы Dark Souls не запустят до релиза Elden Ring

Серверы Dark Souls на ПК будут отключены до тех пор, пока 25 февраля не будет объявлено о выпуске Elden Ring — об этом официально заявили Bandai Namco и FromSoftware в Twitter. Издатель и разработчик игры также исследуют грядущий Elden Ring по той же проблеме, которая привела к закрытию Dark Souls: эксплойт удаленного выполнения кода (RCE), который может позволить злоумышленникам проникнуть в вашу систему. «Мы хотим поблагодарить все сообщество Dark Souls и игроков, которые связались с нами напрямую, чтобы высказать свои опасения и предложить решения. Благодаря вам мы определили причину и работаем над ее устранением», — заявили в Bandai Namco и FromSoftware. «Кроме того, мы распространили расследование на Elden Ring — нашу предстоящую игру, которая выйдет 25 февраля, — и позаботились о том, чтобы для этой игры были приняты необходимые меры безопасности на всех целевых платформах».

Опасная уязвимость RCE не привлекала внимание пользователей и Bandai Namco до тех пор, пока стример Twitch не стал жертвой взлома во время прямой трансляции Dark Souls. Его игра вылетела посреди его (теперь уже удаленного) потока, и хакер, похоже, взломал генератор текста в речь его компьютера, чтобы рассказать о своем игровом процессе. К счастью, у хакера, вероятно, не было злого умысла — скриншот сообщения в Discord объясняет, что хакер обнаружил эксплойт, и, не получив ответа от Bandai Namco и FromSoftware по поводу проблемы, начал использовать уязвимость на стримерах Twitch, чтобы привлечь их внимание.
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