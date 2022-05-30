Серверы Dark Souls восстановят уже летом

Глава компании не сказал точно, когда он начнет возвращать свои серверы в онлайн, но пообещал поделиться дополнительной информацией, как только будет установлен окончательный график. В заявлении, которое издатель Dark Souls Bandai Namco позже поделился с изданием The Verge, компания пояснила, что процесс восстановления начнется с Dark Souls 3. «Мы хотим поблагодарить всех наших игроков за ваше терпение и понимание, пока мы работаем над решением этой проблемы». Заявление последовало за объявлением FromSoftware от 9 февраля о том, что она определила причину проблемы с удаленным эксплойтом. В то время студия заявила, что ПК-серверы Dark Souls не будут работать до выхода Elden Ring 25 февраля. В последней игре студии также были проблемы с онлайном. В марте хакеры обнаружили эксплойт, который может загнать игроков на ПК в бесконечную петлю, но теперь, видимо, всё будет работать правильно.