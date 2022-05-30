Серверы Dark Souls восстановят уже летом

Компания FromSoftware заявляет, что стала на один шаг ближе к восстановлению серверов на платформе ПК для своих игр Dark Souls спустя несколько месяцев после того, как обнаружение эксплойта для удаленного выполнения кода вынудило студию отключить их. «В настоящее время мы занимаемся восстановлением онлайн-серверов серии Dark Souls на ПК», — сообщил FromSoftware изданию PC Gamer. «Мы планируем постепенно восстанавливать онлайн-сервис для каждой игры, возвращая серверы для Dark Souls 3, как только мы завершим необходимую работу по устранению проблемы».

Глава компании не сказал точно, когда он начнет возвращать свои серверы в онлайн, но пообещал поделиться дополнительной информацией, как только будет установлен окончательный график. В заявлении, которое издатель Dark Souls Bandai Namco позже поделился с изданием The Verge, компания пояснила, что процесс восстановления начнется с Dark Souls 3. «Мы хотим поблагодарить всех наших игроков за ваше терпение и понимание, пока мы работаем над решением этой проблемы». Заявление последовало за объявлением FromSoftware от 9 февраля о том, что она определила причину проблемы с удаленным эксплойтом. В то время студия заявила, что ПК-серверы Dark Souls не будут работать до выхода Elden Ring 25 февраля. В последней игре студии также были проблемы с онлайном. В марте хакеры обнаружили эксплойт, который может загнать игроков на ПК в бесконечную петлю, но теперь, видимо, всё будет работать правильно.
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