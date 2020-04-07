Сервис компании Microsoft Project xCloud доступен еще в 11 странах

2020-04-07, Автор - Ramil; Продукт - Microsoft Project xCloud; [80]
Project xCloud от Microsoft - это платформа для онлайн-трансляции игр Xbox на мобильные устройства через облако. В настоящее время сервис доступен только пользователям из определенных стран.

Изначально Project xCloud был доступен только странам США, Великобритании, Канаде и Южной Корее. Теперь компания Microsoft включила в список еще 11 стран: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Microsoft Project xCloud в настоящее время предлагает более 90 игр для устройств iOS и Android.

Комментарии и отзывы Microsoft Project xCloud
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