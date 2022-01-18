Сервис подписки Game Pass собрал 25 миллионов активных пользователей

Сегодняшняя новость о том, что Microsoft покупает Activision Blizzard за почти 70 миллиардов долларов, может быть самым ярким событием дня, но компания также сообщила о важной вехе для своего сервиса Game Pass. У подписочного сервиса компании теперь более 25 миллионов подписчиков, что почти на 39% больше, чем 18 миллионов годом ранее. Компания не сообщила, сколько из этих клиентов использовали сервис на консолях Xbox, ПК с Windows или на обоих, но показатель всё равно достаточно привлекательный — всё же такой рост от года к году явно говорит об успехе. Это значительная цифра для сервиса, хотя и не такая большая, как хотелось бы компании. Как отмечает Axios, Microsoft не достигла своей цели по росту Game Pass на финансовый год, закончившийся в июне 2021 года — она надеялась на 48-процентный прирост числа участников по сравнению с прошлым годом, но ей удалось «всего» 37 процентов.

Хотя это все еще было сильным развитием и предшествовало выпуску Halo Infinite, компания явно стремится улучшить количество подписчиков Game Pass. Это, в свою очередь, объясняет одну из причин сделки Activision Blizzard. Microsoft ясно дала понять, что намерена предлагать игры Activision Blizzard через Game Pass. 10 или более долларов, которые вас просят платить каждый месяц, могут стать гораздо более привлекательными, если вы знаете, что у вас всегда будет последняя версия Call of Duty или World of Warcraft поверх других игр Game Pass. Хотя слияние может завершиться не раньше 2023 года, оно может сохранить импульс Game Pass и помочь отразить надвигающуюся конкуренцию со стороны Sony.