Сервис подписки на аркадные игры от Apple

Apple с головой уходит в игры. Компания анонсировала Apple Arcade, новый сервис подписки на игры для iOS, Mac и Apple TV. Однако, в отличие от нового облачного игрового сервиса Stadia от Google и аналогичных предложений от NVIDIA, Microsoft и Sony, Apple Arcade не является сервисом потоковой игры.

Вместо этого вы платите за установку игр из App Store на устройства Apple, что обеспечивает межплатформенную совместимость. Прогресс также переносится с устройства на устройство, что означает, что вы можете играть в игру на своем Apple TV в своей гостиной, а затем брать с того места, где остановились на вашем iPhone, когда лежите в постели. На момент запуска Apple обещает 100 новых и эксклюзивных игр, и она будет существовать как отдельная вкладка в App Store, а не жить в своем собственном приложении. Вы сможете играть в игры в автономном режиме.

Arcade поддерживает семейный доступ, что позволит делиться одной подпиской с шестью членами семьи. В настройках есть родительский контроль в виде инструмента «Время экрана». Apple Arcade будет выпущен в конце этого года.