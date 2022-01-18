Shadow Warrior 3 выходит 1 марта на PS, Xbox и ПК

Shadow Warrior 3 теперь доступен для предварительного заказа и предварительной загрузки перед официальной датой выпуска 1 марта 2022 года. Shadow Warrior 3 — это шутер от первого лица, разработанный командой Flying Wild Hog, опубликованный Devolver Digital и являющийся прямым продолжением Shadow Warrior 2.

Shadow Warrior 3 будет доступен для ПК, PlayStation 4, Xbox X|S и Xbox One и предлагает режим одиночной игры, в котором игроки снова берут на себя роль Ло Ванга, главного героя игры. Падший сёгун Ло Ван и его бывший работодатель, ставший заклятым врагом, ставший закадычным другом Ороти Зилла, отправляются на невероятную миссию по возвращению древнего дракона, которого они против своей воли выпустили из его вечной тюрьмы. Вооруженный карающим сочетанием клинков и пуль, Ло Ван должен пересечь неизведанные уголки мира, чтобы выследить темного зверя и снова отменить апокалипсис. Все, что для этого потребуется, — это маска мертвого бога, яйцо дракона, прикосновение магии и достаточно огневой мощи, чтобы сдержать надвигающийся катаклизм.
Комментарии и отзывы Shadow Warrior 3
Ролевая игра Weird West отложена до 31 марта 2022 года…
Ролевая игра Weird West отложена до 31 марта 2022 годаКомпания Colantonio Wolfeye Studios сообщила, что откладывает выпуск игры Weird West до 31 марта 2022 год…
Serious Sam 4 Launch Bundle доступен на Xbox…
Serious Sam 4 Launch Bundle доступен на XboxГеймерам Xbox, которые еще не знакомы с шутером от первого лица Serious Sam 4, может быть интересно узнат…
Steam запрещен в Китае…
Steam запрещен в КитаеСогласно отчету, Steam Global, запретили в Китае. В стране остается доступной только китайская версия Ste…
Horizon Zero Dawn поддерживает NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX …
Horizon Zero Dawn поддерживает NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Guerrilla Games выпустила последнее обновление Horizon Zero Dawn для ПК, которое должно улучшить производ…
Conan Exiles Complete Edition теперь доступен на Xbox и Play…
Conan Exiles Complete Edition теперь доступен на Xbox и PlayСегодня компания Deep Silver объявила что Conan Exiles Complete Edition теперь доступен на Xbox и PlaySta…
Разработчики Call of Duty: Warzone вышли на митинги против и…
Разработчики Call of Duty: Warzone вышли на митинги против иГруппа сотрудников Raven Software вышла на митинг в знак протеста против решения Activision Blizzard увол…
Трейлер игрового геймплея Vertigo 2 VR…
Трейлер игрового геймплея Vertigo 2 VRVertigo 2, однопользовательское VR-приключение, которое в настоящее время разрабатывается независимой ком…
Battlefield 2042: при запуске не будет голосового чата…
Battlefield 2042: при запуске не будет голосового чатаBattlefield 2042, выйдет 19 ноября. Но теперь похоже, что он запуститься не со всеми готовыми функциями. …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor