Shadow Warrior 3 выходит 1 марта на PS, Xbox и ПК

Shadow Warrior 3 теперь доступен для предварительного заказа и предварительной загрузки перед официальной датой выпуска 1 марта 2022 года. Shadow Warrior 3 — это шутер от первого лица, разработанный командой Flying Wild Hog, опубликованный Devolver Digital и являющийся прямым продолжением Shadow Warrior 2.

Shadow Warrior 3 будет доступен для ПК, PlayStation 4, Xbox X|S и Xbox One и предлагает режим одиночной игры, в котором игроки снова берут на себя роль Ло Ванга, главного героя игры. Падший сёгун Ло Ван и его бывший работодатель, ставший заклятым врагом, ставший закадычным другом Ороти Зилла, отправляются на невероятную миссию по возвращению древнего дракона, которого они против своей воли выпустили из его вечной тюрьмы. Вооруженный карающим сочетанием клинков и пуль, Ло Ван должен пересечь неизведанные уголки мира, чтобы выследить темного зверя и снова отменить апокалипсис. Все, что для этого потребуется, — это маска мертвого бога, яйцо дракона, прикосновение магии и достаточно огневой мощи, чтобы сдержать надвигающийся катаклизм.