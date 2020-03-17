Шутер Call of Duty: Warzone за 3 дня уже набрала 15 миллионов игроков

В первый день запуска шутера Call of Duty: Warzone, приняли участие 6 миллионов игроков. Теперь появились новые данные, за три дня количество игроков которые опробовали 15 миллионов.

Это больше, чем у Fortnite после двух недель запуска, в то время как у Apex Legends было на 5 миллионов меньше игроков после первых 72 часов. Компания Activision поблагодарила своих фанатов, в социальной сети Twitter. Надеемся, что компания придумает что-то для своих фанатов в виде нового контента, акций и призов. Игра в данный момент полностью бесплатна и доступна на ПК, PS4 и Xbox One.