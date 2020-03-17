Шутер Call of Duty: Warzone за 3 дня уже набрала 15 миллионов игроков

2020-03-17, Автор - Ramil; Продукт - Call of Duty: Warzone; [107]
В первый день запуска шутера Call of Duty: Warzone, приняли участие 6 миллионов игроков. Теперь появились новые данные, за три дня количество игроков которые опробовали 15 миллионов.

Это больше, чем у Fortnite после двух недель запуска, в то время как у Apex Legends было на 5 миллионов меньше игроков после первых 72 часов. Компания Activision поблагодарила своих фанатов, в социальной сети Twitter. Надеемся, что компания придумает что-то для своих фанатов в виде нового контента, акций и призов. Игра в данный момент полностью бесплатна и доступна на ПК, PS4 и Xbox One.


Комментарии и отзывы Call of Duty: Warzone
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Лучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMINGЛучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдеромОбзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером
Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питанияОбзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питания
Обзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AESОбзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AES
Новая модель Note 8T ...
Новая модель Note 8T Компания Redmi выпустила компактный смартфон бюджетного варианта под названием Redmi Note 8T. Функции но...
MWC 2020 отменен из-за коронавируса...
MWC 2020 отменен из-за коронавирусаОрганизаторы GSMA отменили ежегодное событие года в индустрии смартфонов Mobile World Congress (MWC) из-з...
Предварительный обзор Sony Xperia 1 II. ...
Предварительный обзор Sony Xperia 1 II. Когда-то давно компания Sony отлично себя чувствовала на рынке смартфонов и очень хорошо продавала свои у...
ZTE Axon 10s Pro с Snapdragon 865, 5G и ...
ZTE Axon 10s Pro с Snapdragon 865, 5G и Компания ZTE опубликовала смартфон Axon 10s Pro на своем официальном веб-сайте с описанием, в которой ост...
Смартфон OnePlus 8 Pro засветился на рен...
Смартфон OnePlus 8 Pro засветился на ренПрофильное издание GizmoChina поделилось изображениями флагманского смартфона OnePlus 8 Pro, выход которо...
Презентован смартфон Vivo Z6 с поддержко...
Презентован смартфон Vivo Z6 с поддержкоСегодня на рынке анонсирован смартфон Vivo Z6 , который назван 5G Performance Pioneer, то есть он должен ...
Разработчик Platinum Games открывает сту...
Разработчик Platinum Games открывает стуШтаб-квартира компании Platinum Games находится в Осаке. Компания решила расширятся, открыв новый офис в ...
Представлен ноутбук Endeavor NJ7000E CAD...
Представлен ноутбук Endeavor NJ7000E CADСегодня на рынке был представлен ноутбук компании Epson - Endeavor NJ7000E CAD Design Select для САПР (си...
Игровой смартфон Black Shark 3 засветилс...
Игровой смартфон Black Shark 3 засветилсВ сети появились первые официальные рендеры и кадры из видео, на которых запечатлен еще не представленный...
Первые скриншоты игры The Outer Worlds с...
Первые скриншоты игры The Outer Worlds сThe Outer Worlds это компьютерная игра с видом от первого лица, разработанная компанией Obsidian Entertai...
Смартфон Vivo V17 в новом цвете «Сияющая...
Смартфон Vivo V17 в новом цвете «СияющаяСмартфон Vivo V17 представлен в новой стильной расцветке под названием « Сияющая ночь». Уже 4 февраля апп...
Новая модель от Vivo U20 ...
Новая модель от Vivo U20 Компания Vivo выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Vivo U20. Аппарат имеет о...
Обзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАчОбзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАч
Обзор Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб. Внешний накопитель размером в два спичечных коробкаОбзор Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб. Внешний накопитель размером в два спичечных коробка
Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и IntelОбзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel
Обзор RAZER KRAKEN ULTIMATE (RZ04-03180100-R3M1). USB наушники с объемным звуком THXОбзор RAZER KRAKEN ULTIMATE (RZ04-03180100-R3M1). USB наушники с объемным звуком THX
Обзор RUBETEK RCP-03. Панель управления умным домомОбзор RUBETEK RCP-03. Панель управления умным домом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor