Шутер CrossFire получит экранизацию от Sony Pictures

Сценарист Чак Хоган написал сценарий фильма к популярной игре CrossFire. Нил Мориц будет продюсировать фильм.

CrossFire шутер от первого лица, разработанная студией Smilegate сотрудничает с Sony Pictures, а также с Tencent Pictures. Они отвечают за финансирование и производство фильма. На данный момент нет никакой информации на какой стадии находится проект, не известно ни о составе актеров, ни о режиссере фильма.

Поклонников франшизы CrossFire насчитывается около миллиарда зарегистрированных пользователей по всему миру. Студия обещала выпустить новую версию CrossFireX на Xbox One в конце этого года.