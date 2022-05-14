Шутер Deathloop получает новое обновление Update 3

Игра Deathloop получает третье обновление игры как для ПК, так и для PlayStation 5.

Помимо поддержки технологии AMD FSR 2.0 на ПК игроки получают совершенно новый фоторежим и улучшенные функции специальных возможностей. Фоторежим будет доступен только в одиночном режиме, и к нему можно будет получить доступ через меню паузы или напрямую с настроек. Кроме того, добавлены новые настройки игрового процесса, которые позволяют игрокам дополнительно настраивать бой в одиночном режиме, новые параметры HUD и субтитров, такие как настройка размера, непрозрачности и цвета различных текстовых и графических элементов.