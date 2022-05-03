Шутер Deep Rock Galactic получает поддержку DLSS и FSR

Шутер Deep Rock Galactic получает новый сезонный контент "Rival Escalation", а с ним и поддержку DLSS и FSR. Season 2: Rival Escalation на консоли будет доступен 5 мая.

Deep Rock Galactic — это первый научно-фантастический шутер с видом от первого лица для совместной игры, в котором вас ждут крутые космические гномы, полностью разрушаемое окружение, процедурно генерируемые системы пещер и бесконечные волны инопланетных чудовищ. Действуйте вместе, как одна команда: копайте, исследуйте и сражайтесь в огромных системах пещер, где вас за каждым углом поджидают бесчисленные полчища чудовищ и несметные богатства. И помните: только работая сообща, можно выжить в самых опасных пещерах в галактике.